Grupos evangélicos levam 'batalha espiritual' a universidades

Em 2024, o pastor André Valadão fez um apelo a pais cristãos: "Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade".

Para o líder da Igreja Batista da Lagoinha, melhor seria "vender picolé na garagem" do que circular pelo ambiente universitário - visto por ele como um antro de perdição, onde alunos correm o risco de "ir para o inferno", e alunas, em particular, de "virar uma vagabunda", e não "mulher digna de família".

Se para Valadão o campus é território hostil, para outros grupos evangélicos é justamente ali que a batalha espiritual deve acontecer. Em vez de afastar os jovens da vida acadêmica, veem a universidade como espaço de disputa simbólica e política. E não cabe apenas preservar a fé de quem já crê, mas ganhar novos convertidos.