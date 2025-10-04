Pena menor deixa margem para STF reduzir benefício a Bolsonaro

Apesar de a Câmara discutir opções de redução de penas aos condenados por ações golpistas buscando mirar também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), há margem jurídica para que uma das principais apostas desta articulação não se aplique ao ex-presidente e à cúpula da ação sobre a trama golpista.

Segundo especialistas consultados pela reportagem, caso venha a ser aprovada uma alteração que busque em alguma medida unificar os crimes de golpe de Estado e de abolição do Estado democrático de Direito, existe a possibilidade de que o STF, ao aplicar a nova lei, interprete que tal mudança não afetaria Bolsonaro e seus aliados.

Essa leitura parte do fato de que, enquanto os executores dos ataques 8 de Janeiro foram condenados por ambos os crimes apenas pelos fatos ocorridos naquela data, no caso de Bolsonaro foram considerados para sua condenação na Primeira Turma uma série de atos de ataques ao Judiciário ao longo do mandato do ex-presidente, como os atos do 7 de Setembro de 2021.