Chega a 10 total de presos por roubo milionário de Ribeirão Preto

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3) o décimo suspeito de envolvimento num arrastão em um edifício de alto padrão no centro de Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), ocorrido no último dia 24. A investigação aponta que os assaltos em seis apartamentos do edifício Jatiúca renderam cerca de R$ 4 milhões à quadrilha, entre dinheiro, smartphones, eletrônicos e joias.

O suspeito estava escondido no conjunto habitacional João Rossi, na zona sul da cidade, e, segundo a polícia, foi um dos criminosos que renderam na manhã daquele dia os moradores do edifício de 14 andares para entrar nos apartamentos e efetuar os roubos. Ele foi detido com cerca de R$ 10 mil.

Para não serem reconhecidos, os assaltantes utilizaram balaclavas (espécie de máscara que cobre a cabeça, pescoço e, em alguns casos, parte do rosto, comum no automobilismo) e perucas e contaram com uma logística que incluiu alugar um apartamento no nono andar do prédio duas semanas antes do crime, com documentos falsos. O edifício fica na rua Campos Salles e tem unidades com mais de 400 metros quadrados.