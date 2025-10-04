Catástrofes climáticas fazem adaptação ganhar holofote na COP30

O aumento na frequência dos eventos extremos e os altos prejuízos causados pelos efeitos da mudança do clima no planeta têm impulsionado o debate sobre a adaptação climática - como transformar a nossa forma de viver para resistir a essa realidade.

Este é o panorama descrito por quem esteve nos Estados Unidos na última semana, tanto para a Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) quanto para a Semana de Clima de Nova York.

Durante os debates, este tema teve um protagonismo inédito, segundo cinco autoridades e especialistas ouvidos pela Folha, além de diversos palestrantes de eventos ocorridos na cidade.