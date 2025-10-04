Jovem mantida em cárcere pelo padrasto foi abusada por muitos

A jovem mantida em cárcere privado por 22 anos pelo padrasto, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, foi abusada sexualmente por pelo menos 30 homens durante esse período. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Padrasto começou a abusar da enteada quando ela tinha apenas 7 anos. A vítima, que atualmente tem 29 anos, passou mais de duas décadas sofrendo abusos físicos, sexuais e psicológicos, e teve três filhos com o homem, que está preso desde o mês passado.

Quando a vítima completou 14 anos, o padrasto passou a trazer outros homens para manter relações sexuais forçadas com ela. Durante esse período, pelo menos 30 suspeitos abusaram da jovem com o consentimento do padrasto, mas sem a permissão da vítima.