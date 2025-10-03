Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa

Para a maioria dos torcedores, o sonho de assistir à seleção brasileira em uma Copa do Mundo exige um planejamento financeiro de longo prazo. Contudo, para a edição de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, nem quem está com os bolsos mais cheios está conseguindo acompanhar a combinação de sorteio com poucos contemplados e preços dinâmicos adotados pela Fifa.

A primeira barreira é a da sorte. Diferentemente de anos anteriores, em que grupos de amigos e torcedores organizados programavam a compra conjunta logo no início das vendas, o pré-cadastro no site de ingressos não é garantia da aquisição antecipada.

A reportagem conversou com torcedores que, apesar de terem o cadastro, não sabem ainda qual o status da solicitação. As vendas por sorteio começaram no dia 1º de outubro e tem prazo indeterminado para acabar.