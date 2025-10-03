Flaco e Aníbal são convocados e desfalcarão Palmeiras

Flaco López e Aníbal Moreno, do Palmeiras, foram convocados pela seleção argentina para os amistoso contra Venezuela e Porto Rico.

É a segunda convocação seguida do atacante alviverde, que ainda não estreou pela atual campeã mundial. Flaco foi chamado por Lionel Scaloni para as duas últimas rodadas das Eliminatórias, mas não foi a campo.

Já Aníbal foi lembrado pela primeira vez pelo comandante argentino. O volante tem passagens pelas categorias de base da Argentina e participou de treinamentos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018.