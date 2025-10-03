Alunos levam capivara morta em ônibus circular e dissecam animal

Dois alunos da USP (Universidade de São Paulo) carregaram uma capivara morta no ônibus circular da instituição e dissecaram o corpo do animal em um laboratório do Instituto de Biociências, dentro do campus.

Alunos não solicitaram apoio ou autorização da USP para retirada do animal. Corpo da capivara havia sido localizado por eles no Centro de Práticas Esportivas da instituição.

Universidade afirmou que está apurando as responsabilidades sobre o caso. Em nota, o Instituto de Biociências afirmou que será promovida uma palestra de conscientização aos alunos sobre aspectos bioéticos e sanitários acerca da manipulação de animais silvestres.