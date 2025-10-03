03 de outubro de 2025
FUTEBOL

Palmeiras 'vence' rodada do Brasileiro e gruda no Flamengo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
Time de Abel Pereira vê chances de ser campeão brasileiro aumentar
O empate entre Flamengo e Cruzeiro e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco embolaram as chances de título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a vantagem rubro-negra sobre o clube paulista é de quase 5%. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo viu sua chance de título caírem para 45,8% após ficar no 0 a 0 com o Cruzeiro. Na última segunda-feira, o time carioca possuía 52,9% de possibilidade de ser campeão.

Já o Palmeiras viu seu percentual aumentar em mais de 10% e, neste momento, tem 41% de probabilidade de ficar com a taça. No início da semana, o time de Abel Ferreira tinha 30,1% de chance de levar o título.

O Cruzeiro é o terceiro com mais possibilidade de ser campeão, com 12,4%. Além dele, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense e São Paulo têm chances matemáticas de ficar com o título.

As chances de título

  • Flamengo - 45,8%
  • Palmeiras - 41%
  • Cruzeiro - 12,4%
  • Mirassol - 0,48%
  • Botafogo - 0,15%
  • Bahia - 0,14%
  • Fluminense - 0,020%
  • São Paulo - 0,011%

A classificação do Brasileiro

  1. Flamengo - 55 pontos (25 jogos)
  2. Palmeiras - 52 pontos (24 jogos)
  3. Cruzeiro - 51 pontos (26 jogos)
  4. Botafogo - 43 pontos (26 jogos)
  5. Mirassol - 43 pontos (25 jogos)
  6. Bahia - 40 pontos (25 jogos)
  7. São Paulo - 38 pontos (26 jogos)
  8. Fluminense - 35 pontos (24 jogos)

