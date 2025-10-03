Palmeiras 'vence' rodada do Brasileiro e gruda no Flamengo

O empate entre Flamengo e Cruzeiro e a vitória do Palmeiras sobre o Vasco embolaram as chances de título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a vantagem rubro-negra sobre o clube paulista é de quase 5%. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo viu sua chance de título caírem para 45,8% após ficar no 0 a 0 com o Cruzeiro. Na última segunda-feira, o time carioca possuía 52,9% de possibilidade de ser campeão.

Já o Palmeiras viu seu percentual aumentar em mais de 10% e, neste momento, tem 41% de probabilidade de ficar com a taça. No início da semana, o time de Abel Ferreira tinha 30,1% de chance de levar o título.