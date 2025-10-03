São Sebastião (SP) aprova taxa ambiental para turistas

A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, sancionou nesta quarta-feira (1º) uma lei que institui a cobrança de taxa ambiental de visitantes. A medida entrará em vigor em 2026 e prevê tarifas que variam de R$ 5,25 a R$ 143,10, conforme o tipo de veículo.

Motos pagarão o menor valor; ônibus e vans de turismo, o mais alto. Para carros de passeio, serão cobrados R$ 20. A taxa incidirá por até 60 dias. O pagamento é por veículo.

Segundo o município, o objetivo da política é financiar a limpeza pública e ações de preservação ambiental diante do fluxo intenso de turistas que chegam às praias da região, sobretudo durante o verão. A cobrança segue modelo já aplicado em outros municípios turísticos brasileiros.