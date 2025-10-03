Meia do Palmeiras, Edu Manga morre aos 58 anos

Revelado pelo Palmeiras, o meia Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, morreu nesta sexta-feira (3), aos 58 anos. Ele estava internado em Barueri (Grande São Paulo), onde tratava de problemas renais.

Revelação alviverde nos anos 1980, Edu jogou pela primeira vez pela equipe profissional em 1985 em partida contra o Aparecida-SP.

O apelido "Manga" veio do ex-jogador Denys Facincani, com quem dividiu o escudo palestrino.