Homem se entrega à polícia após morte de duas mulheres na Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem que confessou ter assassinado duas mulheres e abandonado os corpos em um córrego em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

Tamara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, estavam desaparecidas desde o dia 25 de setembro, quando saíram juntas para beber. O suspeito foi até a delegacia na quinta-feira (2) para se entregar e indicou o local onde deixou os corpos das vítimas, segundo a polícia.

A polícia não confirma a identidade do homem, que foi detido na delegacia e ainda não apresentou advogado.