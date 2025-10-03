Novo golpe tem ligação muda e uso de voz por IA; saiba como é

Criminosos têm utilizado ligações telefônicas, inclusive de curta duração, para clonar a voz de vítimas com a intenção de aplicar golpes financeiros. O alerta é da Polícia Civil de São Paulo.

O primeiro passo do golpe, segundo a polícia, é uma situação extremamente comum: telefonemas mudos, normalmente encerrados poucos segundos depois de o destinatário atender a ligação. Os criminosos usariam ferramentas de inteligência artificial para reproduzir o timbre da voz captada durante a ligação.