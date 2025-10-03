Influenciadora Rafaela del Bianchi morre em acidente de carro

A influenciadora digital Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) após o carro em que estava capotar em uma rodovia de Campinas (SP), informou o SBT News. Uma passageira que estava com ela sobreviveu e foi levada ao hospital.

Segundo informações preliminares, Rafaela não usava cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo. O corpo foi levado ao IML, e a Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Rafaela tinha milhares de seguidores e compartilhava nas redes sociais treinos, viagens e dicas de alimentação saudável. Ela já havia se relacionado com a jogadora Kerolin, do Manchester City e da Seleção Brasileira. Apesar do término, mantinham amizade, e Kerolin teria sido uma das primeiras a chegar ao local do acident.e