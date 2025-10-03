Influenciador morre em transmissão de voo ao vivo; VÍDEO

Um influenciador chinês de 55 anos morreu após a queda de ultraleve enquanto transmitia o voo ao vivo para seus seguidores na versão chinesa do TikTok. O acidente aconteceu no último sábado (27), em Jiange County, na China, e foi visto por centenas de pessoas. A informação é da NDTV.
Tang Feiji tinha mais de 100 mil seguidores e costumava compartilhar vídeos sobre aviação. Segundo a imprensa local, ele perdeu o controle do equipamento, que bateu no solo e pegou fogo. Tang morreu na hora, vítima do impacto e das chamas.
O criador de conteúdo contou em vídeos anteriores que comprou a aeronave por pouco menos de 50 mil dólares (cerca de R$270 mil)e afirmava já dominar os controles após apenas seis horas de prática, o que levantou críticas sobre a falta de segurança e regulamentação. Ele não usava capacete nem paraquedas no momento do acidente.
Durante a transmissão, seguidores comentaram “salvem ele” e “chamem socorro”. Após a tragédia, as contas de Tang foram postas no modo privado, mas o vídeo circulou em outras redes sociais.