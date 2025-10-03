Motor de avião da FAB falha: 'Medo de pegar fogo', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que precisou deixar uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) às pressas, nessa quinta-feira (2), em Belém (PA). O motor do avião Casa C-105 apresentou falha ainda em solo, pouco antes da decolagem para Breves, no arquipélago do Marajó.

“Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor. Tivemos que descer com medo que o avião pegasse fogo”, disse Lula em entrevista à TV Liberal nesta sexta (3).