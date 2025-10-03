Motor de avião da FAB falha: 'Medo de pegar fogo', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que precisou deixar uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) às pressas, nessa quinta-feira (2), em Belém (PA). O motor do avião Casa C-105 apresentou falha ainda em solo, pouco antes da decolagem para Breves, no arquipélago do Marajó.
Leia mais: Lula diz que vai dormir em barco e pescar enquanto gringos dormem
“Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor. Tivemos que descer com medo que o avião pegasse fogo”, disse Lula em entrevista à TV Liberal nesta sexta (3).
O presidente seguiu viagem no C-97 Brasília, avião reserva usado em missões presidenciais. Ele cumpriu normalmente a agenda em Breves, cidade mais populosa do Marajó, a cerca de 200 km da capital.
Superado o susto, Lula visitou a Basílica de Nazaré, em Belém, para agradecer. “Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema no ar, e não em terra”, afirmou.
A Secretaria de Comunicação do Planalto confirmou o problema e disse que a troca de aeronave seguiu “protocolos de segurança”.
Essa não foi a primeira vez que o petista enfrentou falhas em voos oficiais. Em outubro de 2024, o avião presidencial VC-1 teve pane logo após decolar no México, obrigando a tripulação a gastar quase cinco horas no ar até pousar em segurança.
*Com informações do G1