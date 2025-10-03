Sobrevivente do massacre do Carandiru processa Governo de SP

Exatos 33 anos depois do massacre do Carandiru, ocorrido no dia 2 de outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos pela polícia durante uma rebelião, o sobrevivente Maurício Monteiro protocolou nessa quinta (2) uma ação contra o Governo do Estado de São Paulo pedindo indenização por tortura e danos morais.

A defesa do educador e ativista, realizada pelo Centro de Assistência Jurídica Saracura (Caju) da Faculdade de Direito da FGV, sustenta que o massacre configurou execuções sumárias, tortura física e psicológica e ocultação de provas.

Esta é a segunda vez que um sobrevivente processa o governo paulista. Na primeira, em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a ação de Emilio Marques Silva Filho, por prescrição do prazo.