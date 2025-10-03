Sem estoque, governo anuncia compra de etanol para antídoto

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quinta-feira (02) a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para a produção de antídoto contra a intoxicação por metanol. Mais cedo, a pasta divulgou que há 11 casos confirmados da intoxicação no Brasil, que podem estar relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Objetivo é reforçar estados e municípios no tratamento das vítimas, explicou Padilha. Também foi montado um estoque com 4,3 mil ampolas de etanol em hospitais universitários e serviços do SUS.