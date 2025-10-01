Santos empata com Grêmio no final e segue fora da zona de deloga

Santos e Grêmio se enfrentaram na Vila Belmiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, 1º. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com Lautaro Díaz marcando para o Santos aos 89 minutos, após um chute que acertou o travessão e voltou para ele, que empurrou para o gol vazio.

O Grêmio havia aberto o placar aos 11 minutos do segundo tempo com Edenílson, aproveitando um cruzamento de Alysson e finalizando de cabeça após rebote do goleiro Gabriel Brazão.

Com o empate, o Santos permanece com 28 pontos, ocupando a 16ª posição na tabela, enquanto o Grêmio soma 33 pontos e está em 10º lugar.