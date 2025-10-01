Poucos jogos e regras pro banho: brasileiro conta como é o Qatar

Brasil, Alemanha, Áustria... O lateral-esquerdo brasileiro Paulo Otávio jogou em todos estes países, mas foi no Qatar, palco da última Copa do Mundo, onde encontrou situações únicas e que o surpreendem mesmo atuando há três temporadas no Al-Sadd, um dos mais tradicionais clubes do país.

Na temporada mais extensa pelo Al-Sadd, Paulo Otávio jogou 35 partidas. O número é praticamente a metade dos duelos que equipes brasileiras disputam ao longo de um ano.

O baixo número de jogos tem uma explicação. A liga do Qatar tem apenas 12 times, que jogam em turno e returno, totalizando 22 partidas. O Al-Sadd ainda joga um pouco mais porque tem presença frequente na Liga dos Campeões da Ásia. Nem sempre a "escassez" de partidas tem bons olhos.