Internacional empata com Corinthians nos acréscimos em jogo tenso

O Corinthians e o Internacional protagonizaram um empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Timão começou melhor e abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Matheuzinho cruzou para a área e Gui Negão finalizou de cabeça, colocando os visitantes em vantagem.

Durante a partida, ambos os times tiveram gols anulados por impedimento, incluindo um lance de Óscar Romero pelo Internacional.