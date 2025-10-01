Internacional empata com Corinthians nos acréscimos em jogo tenso

O Corinthians e o Internacional protagonizaram um empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Timão começou melhor e abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, quando Matheuzinho cruzou para a área e Gui Negão finalizou de cabeça, colocando os visitantes em vantagem.
Durante a partida, ambos os times tiveram gols anulados por impedimento, incluindo um lance de Óscar Romero pelo Internacional.
No segundo tempo, o Internacional buscou intensamente o empate, mantendo mais posse de bola e finalizando com frequência, mas encontrou resistência da defesa corinthiana.
A decisão veio apenas nos acréscimos, aos 48 minutos, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, após revisão no VAR, assinalou pênalti de Cacá sobre Bruno Henrique. Carbonero converteu com frieza e garantiu o empate para o Colorado, deixando a partida marcada pela polêmica da arbitragem.
O Timão teve Hugo Souza em boas intervenções, salvando a equipe em momentos decisivos, e Gui Negão se mostrou eficiente na área, sendo o destaque corinthiano. Pelo lado do Inter, Carbonero foi decisivo no ataque, e a defesa resistiu à pressão durante a maior parte do segundo tempo, até o empate nos acréscimos.
Com o resultado, o Internacional chega aos 29 pontos, mantendo-se na 15ª posição, enquanto o Corinthians soma 30 pontos, na 13ª colocação. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Botafogo no Beira-Rio, no sábado, 4 de outubro, às 18h30, e o Corinthians recebe o Mirassol na Neo Química Arena, no mesmo dia, às 21h.