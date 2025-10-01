Palmeiras atropela Vasco no Allianz e encosta nos líderes

O Palmeiras fez as pazes com a força ofensiva e não deu chances ao Vasco na noite desta quarta-feira (1º), no Allianz Parque. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Abel Ferreira construiu um placar de 3 a 0 ainda na primeira meia hora de jogo, com dois gols de Flaco López e outro de Vitor Roque, garantindo mais três pontos e se firmando na briga pela liderança.

O início fulminante do Verdão desmontou a estratégia vascaína. Logo aos seis minutos, López aproveitou lançamento de Raphael Veiga e abriu o marcador com frieza. Pouco depois, aos 18, o argentino voltou a balançar a rede após cruzamento de Piquerez e falha da defesa carioca. A pressão seguiu intensa e, aos 24, Vitor Roque ganhou na velocidade, driblou o goleiro Léo Jardim e fechou a conta.

Com a vantagem confortável, o Palmeiras controlou o ritmo no segundo tempo. Abel Ferreira rodou o elenco, promovendo entradas de Allan, Ramón Sosa e Facundo Torres, sem que o padrão de jogo caísse. O Vasco tentou reagir, teve mais posse de bola e finalizações de fora da área, mas esbarrou na solidez defensiva alviverde.