Presidentes de clubes de SP elogiam mudanças no calendário
| Tempo de leitura: 4 min
As mudanças no calendário do futebol brasileiro anunciadas nesta quarta-feira (1º) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foram bem recebidas pelos presidentes de alguns clubes de São Paulo.
Entre as principais novidades, válidas a partir de 2026, a entidade reduziu as datas dos estaduais e espaçou o Campeonato Brasileiro ao longo de todo o ano, com a proposta de reduzir em até 15% a carga de jogos dos times da elite do futebol nacional.
Torcida única é entrave para final da Copa do Brasil em São Paulo. "O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis", afirmou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.
"A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades", acrescentou a presidente do Palmeiras.
"O calendário brasileiro precisava de uma revisão para ficar mais próximo de alinhar as necessidades de clubes de todas as grandezas. É importante para todos que o futebol brasileiro siga buscando melhorar em todos os aspectos, e a iniciativa da CBF demonstra o engajamento dessa nova administração nesse projeto", afirmou Julio Casares, presidente do São Paulo.
Presidente do Santos, Marcelo Teixeira afirmou que o novo calendário de competições estabelecido pela CBF será uma nova experiência, com o início de temporada já com o Brasileirão, conciliando com os estaduais. "Pode representar um passo importante para o futebol brasileiro na valorização de seu produto", afirmou o presidente do Santos.
Ele acrescentou tratar-se de mudanças estruturais que "abrem um leque de novas oportunidades comerciais e novos meios de receita e engajamento com a torcida, seja nos estádios ou no ambiente digital."
A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) também manifestou-se favoravelmente ao novo calendário.
"Pioneira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu a redução de datas para o Campeonato Carioca de 2026, após entendimentos com clubes e demais instituições envolvidas na competição. A ideia foi absorvida pela Confederação Brasileira de Futebol e estendida aos demais estados", disse a federação.
Economista e sócio da consultoria Convocados, César Grafietti avaliou que o novo calendário representa uma evolução, ainda que precise ser entendido sob a ótica de 2026 ser um ano de Copa do Mundo, com paralisação no meio da temporada, que obriga que o início da Série A seja em janeiro.
"Num ano típico o início seria em fevereiro, e isso é uma das boas evoluções, que é ter calendário nacional ao longo de todo o ano", afirmou o especialista.
Ele acrescentou que seria interessante melhorar a distribuição do dinheiro da Copa do Brasil, para tirar o peso da competição e melhorar a irrigação de recursos na base da pirâmide. De toda forma, foram mudanças "positivas e importantes na construção de um futebol mais sustentável."
Diretor geral da EMW Global para América Latina e professor de marketing do Insper, Eduardo Corch disse que a ampliação da Copa do Brasil e da Série D significa mais jogos, maior bilheteria e maior exposição para marcas locais e regionais, "algo fundamental para times médios e pequenos, que passam a ter um calendário mais longo e previsível."
Para os patrocinadores, a criação de novos torneios regionais e a final da Copa do Brasil em jogo único, em estádio neutro, eleva a atratividade dos investimentos, criando propriedades de maior visibilidade e potencial de ativação, acrescentou Corch.
"Além disso, o calendário com melhor distribuição de datas tende a gerar mais oportunidades de exposição consistente ao longo do ano."
"Em termos de marketing, esse redesenho coloca o futebol brasileiro em condições de oferecer um produto mais organizado e atrativo para todos os stakeholders, ampliando sua competitividade no mercado global de esportes", disse o professor.
Como fica o calendário do futebol brasileiro
ESTADUAIS
- Início: 11.jan
- Término: 8.mar
- Máximo de 11 datas
COPA DO BRASIL
- Início: 18.fev
- Término: 6.dez
- Final em jogo único - será o último jogo do ano no Brasil
- Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 (128 em 2027)
- Aumento de 122 para 155 partidas
Quem disputará a Copa do Brasil 2026?
- 20 clubes da Série A Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D - 102 vagas para os clubes que disputam estaduais, conforme ranking da federação
SÉRIE A
- Início: 28.jan
- Término: 2.dez
- Segue em pontos corridos
SÉRIE B
- Início: 21.mar
- Término: 28.nov
- Segue em pontos corridos
SÉRIE C
- Início: 5.abr
- Término: 25.out
- 20 clubes em 2026, 24 em 2027 e 28 em 2028
- Caem 2 em 2026 e 2027 e 6 em 2028
- Formato muda para 2 grupos de 14 clubes em 2028
SÉRIE D
- Início: 5.abr
- Término: 13.set
- Aumento de 64 para 96 clube
COPA DO NORDESTE
- Início: 25.mar
- Término: 7.jun
- Aumento de 16 para 20 times
- Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam
COPA VERDE
- Início: 25.mar
- Término: 7.jun
- Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam
COPA SUL-SUDESTE
- Início: 25.mar
- Término: 7.jun
- 12 times
- Clubes que disputam torneios da Conmebol não participam