Presidentes de clubes de SP elogiam mudanças no calendário

As mudanças no calendário do futebol brasileiro anunciadas nesta quarta-feira (1º) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foram bem recebidas pelos presidentes de alguns clubes de São Paulo.

Entre as principais novidades, válidas a partir de 2026, a entidade reduziu as datas dos estaduais e espaçou o Campeonato Brasileiro ao longo de todo o ano, com a proposta de reduzir em até 15% a carga de jogos dos times da elite do futebol nacional.

Torcida única é entrave para final da Copa do Brasil em São Paulo. "O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis", afirmou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.