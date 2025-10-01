PF apura tentativa de fraude na aposentadoria de Lula

A Polícia Federal investigou uma tentativa de fraude contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Criminosos tentaram transferir para a conta de um morador do Pará a aposentadoria de R$ 12,5 mil que Lula recebe como anistiado político.

O INSS bloqueou a transação e comunicou o caso à PF em março de 2023. Documentos obtidos pela CNN mostram que o perfil do presidente foi acessado remotamente na plataforma “Meu INSS”, o que acionou alertas internos de segurança.