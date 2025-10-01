Hospitais de Jundiaí ganham reforço com energia sustentável

Nos hospitais de Jundiaí, cada equipamento ligado e cada lâmpada acesa representam mais do que eletricidade: representam esperança, cuidado e vidas sendo salvas. É para garantir que médicos, enfermeiros e equipes de atendimento possam trabalhar com segurança e eficiência que o programa CPFL e RGE nos Hospitais chegou à região, trazendo investimentos em energia sustentável, modernização de sistemas e melhorias no atendimento aos pacientes.

A terceira fase do programa, que terá R$ 120 milhões em investimentos até 2028, segue o mote: “Mais economia, mais energia para cuidar da população”. Esta etapa foca em três frentes estratégicas:

Eficiência Energética, gerida pela Gerência de Eficiência Energética, inclui usinas fotovoltaicas, sistemas BESS de armazenamento, modernização de refrigeração e iluminação LED; Humanização Hospitalar, coordenada pelo Instituto CPFL, promove melhorias na infraestrutura e no acolhimento de pacientes; Doações em Conta, liderada pelo CPFL Total, permite repasse de recursos financeiros a hospitais, ampliando a capacidade de atendimento.

Criado em 2019 pelo Grupo CPFL Energia, por meio do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, o projeto já destinou mais de R$ 300 milhões a instituições públicas de saúde em todo o país.

Em Jundiaí, as melhorias locais se traduzem em mais autonomia, redução de custos e maior segurança energética, permitindo que hospitais redirecionem recursos para o que realmente importa: o cuidado com os pacientes. A modernização também contribui para a redução das emissões de carbono, reforçando a sustentabilidade das unidades de saúde.

“Ao investir em soluções energéticas para hospitais e entidades filantrópicas, geramos impactos sociais e ambientais positivos, permitindo que as instituições direcionem recursos economizados com energia para áreas mais sensíveis, como atendimento e infraestrutura”, afirma Gustavo Estrella, Presidente da CPFL Energia.

Inovações pelo Brasil

Entre os destaques nacionais estão a instalação da primeira usina solar flutuante do Brasil na PCH Santana, em São Carlos, que beneficiará a Santa Casa de Campinas por compensação remota; a modernização da usina de oxigênio do Centro Infantil Boldrini, garantindo confiabilidade no fornecimento; e a implantação de uma GD centralizada no Parque Santa Bárbara, com 1,3 MWp de capacidade, para abastecer 48% das UBS do município de Campinas com energia renovável.

No Sul do país, projetos em cidades como Novo Hamburgo e Passo Fundo incluem usinas fotovoltaicas, BESS e substituição de lâmpadas por LED, além de ações emergenciais no Rio Grande do Sul que equipam 40 hospitais afetados por enchentes com sistemas fotovoltaicos, geradores de emergência e ajustes elétricos. O investimento total dessas iniciativas é de R$ 23,7 milhões, garantindo eficiência e resiliência das instituições.

Reconhecimento internacional

O programa já recebeu reconhecimento internacional, sendo destacado pela ONU em 2021 como exemplo de boa prática alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por integrar ações ambientais, sociais e econômicas de forma sinérgica.

Cada projeto implantado demonstra que é possível unir inovação, tecnologia e responsabilidade social, transformando a eficiência energética em vidas salvas. Com conclusão prevista para dezembro de 2028, o programa seguirá ampliando seu alcance, fortalecendo a saúde pública em Jundiaí e servindo de modelo para outras cidades e estados brasileiros.