VÍDEO mostra quando procurador é morto ao passear com cão

Câmeras de segurança registraram a execução do procurador-geral de Aurora, no Cariri do Ceará, na noite de segunda-feira (29). Nas imagens, José Nanda Bezerra, de 59 anos, aparece de camisa vermelha, caminhando com um cachorro branco e falando ao celular. Ao virar a esquina, é surpreendido e baleado na cabeça. O animal corre desesperado logo após o disparo.

Poucas horas antes do crime, José Nanda havia participado de uma reunião na prefeitura. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para investigar o caso.