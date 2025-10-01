01 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

VÍDEO mostra quando procurador é morto ao passear com cão

Reprodução/CCTV
Poucas horas antes do crime, José Nanda havia participado de uma reunião na prefeitura.
Poucas horas antes do crime, José Nanda havia participado de uma reunião na prefeitura.

Câmeras de segurança registraram a execução do procurador-geral de Aurora, no Cariri do Ceará, na noite de segunda-feira (29). Nas imagens, José Nanda Bezerra, de 59 anos, aparece de camisa vermelha, caminhando com um cachorro branco e falando ao celular. Ao virar a esquina, é surpreendido e baleado na cabeça. O animal corre desesperado logo após o disparo.

Poucas horas antes do crime, José Nanda havia participado de uma reunião na prefeitura. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para investigar o caso.

O procurador foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre a motivação ou os autores do homicídio.


