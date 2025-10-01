Terremoto de 6,9 nas Filipinas mata 61; vídeo mostra pânico

Um vídeo impressionante mostra o momento em que o terremoto atingiu a região central das Filipinas nessa terça-feira, 30. Pessoas aparecem correndo pelas ruas em pânico, outras se abraçam, enquanto cães e gatos fogem assustados. Cenas de terror e desespero.

O terremoto, de magnitude 6,9, teve epicentro próximo à costa de Cebu e ocorreu por volta das 15h59, horário de Brasília. Até o momento, autoridades confirmaram pelo menos 61 mortos e mais de 140 feridos, com destruição em mais de 22 edifícios.

Entre as cidades mais afetadas estão Bogo, Medellín, San Remigio, Daanbantayan e Cebu City, onde igrejas históricas, escolas e pontes sofreram danos significativos. Em San Remigio, o desabamento de um complexo esportivo durante um jogo de basquete matou cinco pessoas, incluindo uma criança.