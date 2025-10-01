Terremoto de 6,9 nas Filipinas mata 61; vídeo mostra pânico

Um vídeo impressionante mostra o momento em que o terremoto atingiu a região central das Filipinas nessa terça-feira, 30. Pessoas aparecem correndo pelas ruas em pânico, outras se abraçam, enquanto cães e gatos fogem assustados. Cenas de terror e desespero.
O terremoto, de magnitude 6,9, teve epicentro próximo à costa de Cebu e ocorreu por volta das 15h59, horário de Brasília. Até o momento, autoridades confirmaram pelo menos 61 mortos e mais de 140 feridos, com destruição em mais de 22 edifícios.
Entre as cidades mais afetadas estão Bogo, Medellín, San Remigio, Daanbantayan e Cebu City, onde igrejas históricas, escolas e pontes sofreram danos significativos. Em San Remigio, o desabamento de um complexo esportivo durante um jogo de basquete matou cinco pessoas, incluindo uma criança.
Equipes de resgate enfrentam condições adversas, como falta de energia elétrica, risco de deslizamentos de terra e acesso limitado a áreas isoladas. O governo local suspendeu atividades escolares e administrativas em várias cidades para priorizar os esforços de socorro e avaliação estrutural.
Um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas foi posteriormente cancelado pelas autoridades filipinas, sem registros de ondas anômalas até o momento. As operações de resgate e assistência humanitária seguem em andamento, com a mobilização de voluntários, militares e órgãos governamentais.