30 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOTERIA

Mega-Sena não tem ganhador, e prêmio vai a R$ 7,5 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Camargo/Agência Brasil
O próximo sorteio será na quinta-feira (2)
O próximo sorteio será na quinta-feira (2)

O concurso 2921 da Mega-Sena não teve ganhador nesta terça-feira (30) e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram: 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

A quina teve 32 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 32.378,25. Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.

O próximo sorteio será na quinta-feira (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

Comentários

Comentários