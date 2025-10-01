Pix ganha botão de contestação nesta 4ª; entenda como funciona

O Pix passa a contar com o “botão de contestação”, funcionalidade que permitirá ao usuário contestar transações em casos de fraude, golpe ou coerção de forma totalmente digital. A novidade, formalmente chamada de autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), fica disponível a todos os usuários a partir desta quarta-feira (1º), pelo aplicativo do banco com o qual o usuário mantém relacionamento.

Segundo Breno Lobo, Chefe Adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do Banco Central (BC), o objetivo é agilizar o bloqueio de recursos na conta do golpista e aumentar a chance de devolução do dinheiro à vítima.