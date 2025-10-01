S. Paulo registra queda histórica em homicídios e latrocínios

A cidade de São Paulo atingiu em agosto os menores índices de homicídios e latrocínios dos últimos 25 anos para o período. Foram contabilizados 34 homicídios, queda de 27,6% em relação a agosto de 2024 (47 casos). No acumulado de janeiro a agosto, a cidade registrou 326 ocorrências.

Os latrocínios (roubos seguidos de morte) também tiveram queda expressiva: passaram de cinco para dois casos, igualando o menor índice da série histórica, registrado em 2006. No acumulado do ano, houve 26 ocorrências, dez a menos que no mesmo período do ano anterior.