S. Paulo registra queda histórica em homicídios e latrocínios

A cidade de São Paulo atingiu em agosto os menores índices de homicídios e latrocínios dos últimos 25 anos para o período. Foram contabilizados 34 homicídios, queda de 27,6% em relação a agosto de 2024 (47 casos). No acumulado de janeiro a agosto, a cidade registrou 326 ocorrências.
Os latrocínios (roubos seguidos de morte) também tiveram queda expressiva: passaram de cinco para dois casos, igualando o menor índice da série histórica, registrado em 2006. No acumulado do ano, houve 26 ocorrências, dez a menos que no mesmo período do ano anterior.
Os estupros diminuíram em agosto, com 243 denúncias contra 265 em 2024, queda de 8,3%. No acumulado do ano, foram 1.948 casos, 12 a mais que em 2024. As Delegacias de Defesa da Mulher registraram três feminicídios no mês, uma a menos que em agosto do ano passado, e 41 casos de janeiro a agosto.
Em contrapartida, os furtos aumentaram 8,8%, somando 22.001 ocorrências em agosto. Já os roubos em geral, incluindo cargas e bancos, caíram 6,6%, com 8.355 casos frente a 8.951 no mesmo mês do ano passado.