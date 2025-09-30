Traficantes invadem UPA no Rio e confundem pacientes com rivais

Segundo a Rio Saúde, os invasores chegaram pouco antes das 6h, ameaçaram a equipe e retiraram um paciente da sala de medicação e outro da Sala Vermelha. Vídeos mostram o desespero de pacientes e funcionários.

Criminosos armados invadiram a UPA de Costa Barros, na zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (30), em busca de rivais baleados. Eles confundiram dois pacientes, que foram levados e liberados pouco depois.

Numa das gravações, um homem explica: “Não fui baleado não, eu sou trabalhador, cara. Eu tô passando mal”. Em outra, a funcionária pede: “Não tem baleado aqui não, amigo. Respeita os profissionais, por favor! Eu trabalho aqui há quase dez anos”.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que 11 pacientes estavam internados no momento e foram transferidos ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Ele criticou a demora da polícia, que não chegou à unidade até quase 14h.

A invasão de hoje se dá duas semanas após oito bandidos, também armados, invadirem o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, em busca de rival.