Comissão turbina 'fundão eleitoral' e garante R$ 4,9 bi para 2026

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (30) a ampliação do fundo eleitoral para R$ 4,9 bilhões em 2026, valor que supera em quase cinco vezes a proposta inicial do governo Lula, de R$ 1 bilhão.

O relator do Orçamento, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), terá de cortar recursos de investimentos e emendas parlamentares para garantir o montante. Só das emendas de bancada sairão R$ 2,9 bilhões, enquanto outros R$ 1 bilhão virão das chamadas despesas discricionárias, usadas pelo Executivo para definir prioridades.