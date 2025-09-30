Comissão turbina 'fundão eleitoral' e garante R$ 4,9 bi para 2026

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (30) a ampliação do fundo eleitoral para R$ 4,9 bilhões em 2026, valor que supera em quase cinco vezes a proposta inicial do governo Lula, de R$ 1 bilhão.
O relator do Orçamento, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), terá de cortar recursos de investimentos e emendas parlamentares para garantir o montante. Só das emendas de bancada sairão R$ 2,9 bilhões, enquanto outros R$ 1 bilhão virão das chamadas despesas discricionárias, usadas pelo Executivo para definir prioridades.
O fundo eleitoral, que financia campanhas com dinheiro público, iguala o recorde já registrado em 2022 e 2024. Em parecer, Bulhões defendeu que a medida “corrige o equívoco do Executivo” e mantém o patamar das últimas eleições.
A proposta final do Orçamento ainda precisa passar pelo Congresso e depois ser sancionada por Lula. O texto do governo prevê também salário mínimo de R$ 1.631 em 2026, superávit fiscal de R$ 34,3 bilhões e R$ 85,5 bilhões em investimentos.