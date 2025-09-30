30 de setembro de 2025
PROCEDIMENTO INÉDITO

Arquiteto morre 1 semana após iniciar transplante de 5 órgãos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Instagram
Após a primeira cirurgia, Luiz apresentou um quadro de infecção e o processo foi interrompido.
Após a primeira cirurgia, Luiz apresentou um quadro de infecção e o processo foi interrompido.

O arquiteto brasiliense Luiz Perillo morreu nesta terça-feira (30) em São Paulo, aos 35 anos, uma semana após iniciar o transplante multivisceral inédito, com a substituição de cinco órgãos de um único doador. A família confirmou a morte pelas redes sociais.

Leia mais: Brasil tem 38.908 pessoas na fila de espera por um transplante de rim

Perillo aguardava o procedimento há mais de quatro anos e foi internado no Hospital Albert Einstein, onde já vivia há mais de dois anos sob acompanhamento médico. O transplante começou em 23 de setembro e incluía fígado, pâncreas, estômago, intestino delgado e rim.

Após a primeira cirurgia, Luiz apresentou um quadro de infecção e o processo foi interrompido. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O arquiteto sofria de trombofilia, condição que provoca a formação de coágulos sanguíneos. Desde 2019, enfrentava complicações graves que levaram à falência intestinal e renal. Ele chegou a pesar apenas 34 quilos antes do transplante.

O caso de Luiz ganhou repercussão nacional pela complexidade do procedimento e pela resistência do paciente ao longo dos anos de espera. O transplante foi realizado com financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a incluir esse tipo de cirurgia em fevereiro deste ano.

*Com informações do Metrópoles

