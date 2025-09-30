Suspeito de operar fraudes é preso por mentir em depoimento

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS prendeu, na madrugada desta terça-feira (30), Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Ele foi acusado de falso testemunho após contradições no depoimento de quase nove horas. A informação é do g1.

Leia mais: CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos

Segundo o relator Alfredo Gaspar (União-AL), Lopes omitiu informações e mentiu deliberadamente. O parlamentar comparou-o a outros investigados do esquema: “Hoje, a gente descobriu outro Maurício Camisotti, se chama Carlos Roberto Ferreira Lopes. Pelas mãos da Conafer passaram mais de R$ 800 milhões, aqui nós descobrimos que R$ 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino”, disse.