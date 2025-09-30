Suspeito de operar fraudes é preso por mentir em depoimento

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS prendeu, na madrugada desta terça-feira (30), Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Ele foi acusado de falso testemunho após contradições no depoimento de quase nove horas. A informação é do g1.
Leia mais: CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos
Segundo o relator Alfredo Gaspar (União-AL), Lopes omitiu informações e mentiu deliberadamente. O parlamentar comparou-o a outros investigados do esquema: “Hoje, a gente descobriu outro Maurício Camisotti, se chama Carlos Roberto Ferreira Lopes. Pelas mãos da Conafer passaram mais de R$ 800 milhões, aqui nós descobrimos que R$ 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino”, disse.
De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), a Conafer foi a entidade que mais cresceu em descontos nos benefícios do INSS: de R$ 400 mil em 2019 para R$ 202 milhões em 2023. A CPI apura fraudes bilionárias em aposentadorias e pensões, com entidades cadastrando aposentados sem autorização, até com assinaturas falsas.
Lopes foi liberado horas depois, mediante fiança cujo valor não foi revelado. Essa foi a segunda prisão decretada pela comissão. Na semana passada, Rubens Oliveira, ex-diretor ligado ao esquema do “Careca do INSS”, também foi detido.