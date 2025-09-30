Vazamento de óleo fecha o Santos Dumont e afeta Congonhas

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado na manhã desta terça-feira (30) após um veículo de serviço derramar óleo em grande parte da pista durante inspeção. Segundo a Infraero, até as 9h, já eram 42 voos cancelados, 12 atrasados e quatro transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão. A informação é do g1.

O óleo está próximo à cabeceira da pista, área crucial para pousos e decolagens. Equipes de manutenção tabalham na limpeza, mas ainda não há previsão para a reabertura do terminal.

O problema também afeta passageiros em outros estados. Dois voos que sairiam de Brasília com destino ao Santos Dumont foram cancelados. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas registrou reflexos da paralisação, e em Belo Horizonte houve um cancelamento e dois atrasos.