CBF e COB reforçam pedido para incluir futsal nos Jogos Olímpicos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) uniram forças para duas frentes estratégicas no cenário esportivo internacional: a inclusão do futsal no programa olímpico e a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O encontro entre o presidente da CBF, Samir Xaud, e o presidente do COB, Marco La Porta, ocorreu nesta segunda-feira (29), na sede da confederação, no Rio.
Na reunião, as entidades destacaram que o futsal já reúne todos os requisitos para ser incorporado ao calendário olímpico, como a padronização das regras, a prática consolidada em diferentes continentes e a existência de competições internacionais de alto nível.
O apoio da CBF é visto como peça-chave na articulação junto a organismos globais do esporte para que a modalidade, de grande tradição no Brasil, finalmente conquiste espaço nos Jogos.
Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031
Outro ponto debatido foi a candidatura de Rio e Niterói ao Pan de 2031. O projeto brasileiro, já protocolado junto ao COB e à Panam Sports, concorre diretamente com Assunção, no Paraguai. A definição da sede ocorrerá em outubro, durante assembleia da entidade continental em Santiago, no Chile. A proposta brasileira prevê a utilização de arenas e equipamentos esportivos já existentes, o que reduziria custos e permitiria maior foco em legado social, urbano e esportivo.
Segundo os dirigentes, a realização do Pan no país teria potencial para reforçar a imagem internacional do Brasil como palco de grandes eventos, além de ampliar oportunidades de integração esportiva entre jovens atletas e modalidades emergentes. Ao mesmo tempo, a mobilização para levar o futsal às Olimpíadas representa um passo importante para consolidar a relevância do esporte em nível mundial.