Ponte Preta garante acesso à Série B com duas rodadas de sobra

A Ponte Preta está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso foi confirmado no sábado (27), após o empate por 1 a 1 contra o Náutico, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. O resultado, somado à vitória do Brusque sobre o Guarani por 3 a 2, assegurou a classificação antecipada da equipe campineira.
Com 10 pontos, a Macaca não pode mais ser ultrapassada por Náutico (4 pontos) e Guarani (6), que se enfrentam na próxima rodada e, por isso, se anulam na disputa pela vice-liderança do grupo. Assim, o time comandado por João Brigatti garantiu pelo menos a segunda posição, suficiente para carimbar o retorno à segunda divisão em 2026.
Agora, a Ponte volta suas atenções para a briga por uma vaga na final da Série C. No dia 4 de outubro, enfrenta o Brusque fora de casa, no estádio Augusto Bauer. Uma semana depois, em 11 de outubro, decide posição no Grupo C no clássico contra o Guarani, às 17h, novamente no Moisés Lucarelli.