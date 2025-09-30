Ex-Corinthians e Grêmio tem prisão decretada por dívida de pensão

A Justiça de Porto Alegre decretou a prisão do ex-jogador de futebol Douglas dos Santos, 43 anos, conhecido apenas como Douglas, devido a uma dívida de pensão alimentícia que soma R$ 26.270,73. O mandado, expedido pela 6ª Vara de Família, tem validade de dois anos e prevê detenção de até 30 dias caso o ex-atleta seja localizado. Até o momento, ele é considerado foragido.

Douglas se destacou como meio-campista, atuando em clubes importantes como Grêmio, Corinthians e Vasco da Gama. Entre suas conquistas, estão a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes da Fifa de 2012 pelo Corinthians.

Após se aposentar em 2020, Douglas passou a trabalhar como comentarista esportivo, participando de transmissões da TNT Sports. A defesa do ex-jogador informou que irá recorrer da decisão judicial, que tramita sob segredo de Justiça.