30 de setembro de 2025
MARCAS DE AGRESSÃO

Corpo de ex-Miss Trans Paraíba é achado em decomposição

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@azevedo_oficial1/Instagram
Maria Clara foi eleita Miss Trans Paraíba em 2017 e 2018, além de Miss Trans Juripiranga. 
A ex-Miss Trans Paraíba Maria Clara Azevedo, de 32 anos, foi encontrada morta na tarde dessa segunda-feira (29) na sua casa no bairro das Trincheiras, em João Pessoa. O corpo estava em estado de decomposição, enrolado em lençóis e com forte mau cheiro.

Leia mais: Mulher trans some após sair de universidade em Ilha Solteira

Segundo vizinhos, a modelo não era vista havia alguns dias. Amigos entraram no imóvel e se depararam com o corpo. A perícia identificou indícios de violência e suspeita que Maria Clara tenha travado luta corporal antes de ser assassinada. A estimativa é de que o crime tenha acontecido na última sexta-feira (26).

Vestígios de sangue foram recolhidos no local e podem ajudar a polícia a identificar o autor do crime. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

