Corpo de ex-Miss Trans Paraíba é achado em decomposição

A ex-Miss Trans Paraíba Maria Clara Azevedo, de 32 anos, foi encontrada morta na tarde dessa segunda-feira (29) na sua casa no bairro das Trincheiras, em João Pessoa. O corpo estava em estado de decomposição, enrolado em lençóis e com forte mau cheiro.
Segundo vizinhos, a modelo não era vista havia alguns dias. Amigos entraram no imóvel e se depararam com o corpo. A perícia identificou indícios de violência e suspeita que Maria Clara tenha travado luta corporal antes de ser assassinada. A estimativa é de que o crime tenha acontecido na última sexta-feira (26).
Vestígios de sangue foram recolhidos no local e podem ajudar a polícia a identificar o autor do crime. O caso está sob investigação da Polícia Civil.