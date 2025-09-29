São Paulo tropeça em casa e perde para o Ceará no Brasileirão

O São Paulo voltou a decepcionar sua torcida nesta segunda-feira (29) e foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0, no Morumbi, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol solitário da partida foi marcado por Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo e aproveitou uma falha da defesa tricolor aos 10 minutos do segundo tempo.

O clima no estádio refletiu o momento turbulento do time. Com apenas 12 mil torcedores presentes - o menor público do ano -, as arquibancadas registraram protestos contra a atual fase da equipe, intensificados pela recente eliminação na Libertadores.

Apesar de controlar 60% da posse de bola, o São Paulo não conseguiu transformar a vantagem em finalizações perigosas, registrando apenas dois chutes ao gol. O Ceará, mais eficiente nas oportunidades que criou, precisou de apenas uma para marcar e garantir a vitória. Ao longo da partida, o time visitante também se destacou em aproveitamento defensivo e estratégia nos contra-ataques.