Lula veta texto da Ficha Limpa que reduziria punição a cassados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou o trecho do projeto aprovado pelo Congresso que mudava a Lei da Ficha Limpa e encurtava o tempo de inelegibilidade de políticos cassados. Pela proposta, os oito anos de punição passariam a contar a partir da cassação, e não do fim do mandato, o que na prática diminuiria o período fora das urnas.

Lula também barrou a aplicação imediata e retroativa da medida, que poderia alcançar condenações antigas. O veto será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (30) e ainda precisará ser analisado pelo Congresso, que pode manter ou derrubar a decisão.