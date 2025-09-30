Lula veta texto da Ficha Limpa que reduziria punição a cassados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou o trecho do projeto aprovado pelo Congresso que mudava a Lei da Ficha Limpa e encurtava o tempo de inelegibilidade de políticos cassados. Pela proposta, os oito anos de punição passariam a contar a partir da cassação, e não do fim do mandato, o que na prática diminuiria o período fora das urnas.
Lula também barrou a aplicação imediata e retroativa da medida, que poderia alcançar condenações antigas. O veto será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (30) e ainda precisará ser analisado pelo Congresso, que pode manter ou derrubar a decisão.
A mudança havia aprovada por 50 votos a 24 no Senado e contava com apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Atualmente, quem perde o mandato pode ficar inelegível por até 11 anos, somando o tempo restante da legislatura aos oito anos da lei.
*Com informações do G1