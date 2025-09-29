Pai que matou filho em bar por dinheiro tem pena reduzida

A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena de um homem condenado por matar o próprio filho em Ourinhos, no interior paulista. O crime, cometido a facadas após uma discussão por dinheiro, havia levado a uma condenação inicial de 11 anos e 8 meses, mas a corte fixou a pena em nove anos de prisão em regime fechado.

De acordo com os autos, o réu se irritou ao saber que o filho estava em um bar gastando dinheiro enquanto deixava de arcar com despesas familiares. Armado com uma faca, ele interceptou o rapaz no caminho de volta e o atingiu no tórax, provocando ferimentos que causaram sua morte. Antes de sair de casa, havia dito à companheira: “hoje seu filho só volta no caixão”.

O tribunal manteve a condenação por homicídio simples com agravante de crime praticado contra descendente, mas reconheceu a atenuante da confissão parcial do réu, que admitiu ter desferido os golpes. Com isso, a pena foi reduzida.