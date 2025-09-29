Novo presidente do STF, Fachin pede 'confiança entre os poderes'

Na cerimônia de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (29), Edson Fachin defendeu diálogo entre os Poderes, estabilidade institucional e previsibilidade nas relações jurídicas. “O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os Poderes. O Tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio”, declarou.

O ministro também ressaltou que pretende adotar contenção na atuação da Corte. “Cabe ao Poder Judiciário, e em especial a esse tribunal, proteger os direitos fundamentais, preservar a democracia constitucional e buscar a eficiência da Justiça brasileira. Para fazê-lo, precisamos de contenção. Não nos é legítimo invadir a seara do legislador”, afirmou.