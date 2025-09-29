29 de setembro de 2025
Novo presidente do STF, Fachin pede 'confiança entre os poderes'

O Tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio”, declarou Fachin no discurso de posse.
Na cerimônia de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (29), Edson Fachin defendeu diálogo entre os Poderes, estabilidade institucional e previsibilidade nas relações jurídicas. “O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os Poderes. O Tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio”, declarou.

Leia mais: Fachin assume presidência do STF; Moraes é vice

O ministro também ressaltou que pretende adotar contenção na atuação da Corte. “Cabe ao Poder Judiciário, e em especial a esse tribunal, proteger os direitos fundamentais, preservar a democracia constitucional e buscar a eficiência da Justiça brasileira. Para fazê-lo, precisamos de contenção. Não nos é legítimo invadir a seara do legislador”, afirmou.

Fachin substitui Luís Roberto Barroso e terá Alexandre de Moraes como vice, repetindo a parceria que ambos tiveram no TSE em 2022. A cerimônia em Brasília teve a presença do presidente Lula, além de chefes do Congresso e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Indicado por Dilma Rousseff em 2015, Fachin já foi relator da Lava Jato e de processos de grande impacto social.

