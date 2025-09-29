Eduardo cria dificuldades para ser notificado, diz Moraes

O ministro destacou que Eduardo Bolsonaro, mesmo com domicílio em Brasília, "de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente, conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal".

As tentativas de notificação judicial do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Paulo Figueiredo sobre a denúncia da PGR por coação no processo da trama golpista fracassaram, segundo decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes publicada nesta segunda-feira (29). Por isso, ele determinou que Eduardo seja intimado por edital e Paulo por carta rogatória, instrumento usado para atos judiciais envolvendo pessoas no exterior.

Moraes incluiu na decisão capturas de tela de postagens do deputado em redes sociais em que afirma que não renunciará e não retornará ao Brsil. "Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital", diz documento de Moraes.

Paulo Figueiredo, por sua vez, mora nos Estados Unidos há cerca de dez anos, e por isso a notificação será feita via cooperação jurídica internacional.

O ministro também determinou o desmembramento do processo, permitindo que a denúncia contra cada um seja processada separadamente, garantindo que ambos apresentem defesa prévia em 15 dias.