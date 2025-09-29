SP confirma 3ª morte por intoxicação por metanol

A Grande São Paulo registrou nesta segunda-feira (29) a terceira morte por intoxicação por metanol. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, é o segundo óbito na cidade; a capital paulista também teve um caso confirmado.

O primeiro morto em São Bernardo foi um homem de 58 anos, atendido em 24 de setembro no Hospital de Urgência. O segundo, de 45 anos, morreu no sábado (28) após atendimento em rede particular. Todos os casos estão sendo investigados pelo Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a contaminação. Na capital, a vítima é um homem de 54 anos, que apresentou sintomas em 9 de setembro e morreu no dia 15. Ainda há 10 casos sob investigação envolvendo bebidas contaminadas.

O que é metanol