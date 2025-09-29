29 de setembro de 2025
PONTO DE PARADA

Motorista mata passageiro a facadas por causa de reclamação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/SBT News
Um vídeo gravado por testemunha ajudou a polícia a localizar o ônibus.

Um motorista de ônibus matou um passageiro a facadas depois que este reclamou que o veículo não parou no ponto, em Parelheiros (SP), na tarde de domingo (28).

Leia mais: Motorista de aplicativo esfaqueia passageiro durante discussão

Segundo testemunhas, Roberto Vieira de Sousa correu até a próxima parada e começou a discutir com o motorista, identificado como José Romero Bezerra Leite, tentando entrar no ônibus. Durante a confusão, Roberto jogou a mochila contra o condutor, que desceu do veículo e deu facadas no abdômen da vítima. Roberto tentou pedir ajuda, mas morreu no local.

Um vídeo gravado por testemunha ajudou a polícia a localizar o ônibus. Na abordagem, o motorista admitiu o crime. Com ele, foram encontrados arma de fogo, carregador com 16 munições e a faca usada no ataque, posicionada no apoio de braço do lado esquerdo do motorista.

O caso é investigado pela Polícia Judiciária.

