Motorista mata passageiro a facadas por causa de reclamação

Um motorista de ônibus matou um passageiro a facadas depois que este reclamou que o veículo não parou no ponto, em Parelheiros (SP), na tarde de domingo (28).

Segundo testemunhas, Roberto Vieira de Sousa correu até a próxima parada e começou a discutir com o motorista, identificado como José Romero Bezerra Leite, tentando entrar no ônibus. Durante a confusão, Roberto jogou a mochila contra o condutor, que desceu do veículo e deu facadas no abdômen da vítima. Roberto tentou pedir ajuda, mas morreu no local.