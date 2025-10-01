Chuva no sudeste e calor acima da média: Como será outubro?

O mês de outubro chega com mudanças no clima em várias regiões do Brasil, segundo previsão do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia). A principal novidade é o retorno gradual das chuvas na parte central do país, mas com contrastes marcantes entre os estados.

Chuvas pelo país

No Sudeste, a expectativa é de chuva acima da média em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em áreas de São Paulo, o que deve ajudar no plantio de verão. Já no Centro-Oeste, a situação varia: Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal devem ter menos chuva, enquanto pontos do Mato Grosso do Sul e do oeste mato-grossense devem receber mais água.