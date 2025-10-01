Chuva no sudeste e calor acima da média: Como será outubro?

O mês de outubro chega com mudanças no clima em várias regiões do Brasil, segundo previsão do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia). A principal novidade é o retorno gradual das chuvas na parte central do país, mas com contrastes marcantes entre os estados.
Chuvas pelo país
No Sudeste, a expectativa é de chuva acima da média em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em áreas de São Paulo, o que deve ajudar no plantio de verão. Já no Centro-Oeste, a situação varia: Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal devem ter menos chuva, enquanto pontos do Mato Grosso do Sul e do oeste mato-grossense devem receber mais água.
Na Região Norte, o cenário é irregular: volumes abaixo do normal no Pará, Tocantins e parte do Amazonas, mas acima da média no Amapá, em Rondônia e no Acre. O Nordeste deve ter chuva próxima da média, com destaque para áreas do norte da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, onde pode chover mais. Já no Sul, Paraná e Santa Catarina terão mais chuva que o esperado, enquanto o Rio Grande do Sul deve enfrentar estiagem, com até 75 mm a menos na comparação histórica.
Temperaturas
O calor deve predominar. As temperaturas vão ficar acima da média em quase todo o Brasil, passando facilmente dos 28°C no Nordeste e no Centro-Oeste. No Sudeste, os termômetros devem marcar mais de 25°C em áreas de Minas e São Paulo. A exceção é o centro do Rio Grande do Sul, que terá temperaturas abaixo da média, abaixo dos 20°C.
Impacto na agricultura
O clima irregular vai impactar lavouras em diferentes regiões. No Norte, culturas como cacau, açaí e frutas tropicais podem sofrer com déficit hídrico, mas áreas como o Amapá e Rondônia terão condições mais favoráveis. No Nordeste, a chuva regular e o calor ajudam feijão e milho, mas exigem atenção com a irrigação.
No Centro-Oeste, a falta de chuva em partes do Mato Grosso e Goiás pode atrapalhar o início do plantio de verão, enquanto em outras áreas o tempo seco ajuda na colheita de milho e algodão. No Sudeste, café e cana-de-açúcar devem se beneficiar da volta das chuvas. Já no Sul, o clima mais seco do Rio Grande do Sul pode ajudar trigo, aveia e cevada, enquanto Paraná e Santa Catarina terão boas condições para a soja.