INVESTIGAÇÃO

Carro passa atirando e fere 5 no centro de Porto Alegre

Reprodução/Prefeitura de Porto Alegre
Polícia não descarta relação com brigas de facções que disputam espaço na área central da capital gaúcha.

Um ataque a tiros feriu cinco pessoas nesta madrugada de segunda-feira (29), no Centro de Porto Alegre (RS). Testemunhas contaram que os disparos partiram de ocupantes dum carro que passou atirando contra quem estava na rua.

A Brigada Militar foi acionada e reforçou o policiamento na região, enquanto a Polícia Civil abriu investigação para identificar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso.

Duas vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Outras duas conseguiram chegar por conta própria à mesma unidade, e um quinto ferido deu entrada num hospital de Canoas. O estado de saúde deles não foi informado.

A polícia continua buscando os autores do ataque e não descarta relação com brigas de facções que disputam espaço na área central da capital gaúcha.

