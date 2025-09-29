Carro passa atirando e fere 5 no centro de Porto Alegre

Um ataque a tiros feriu cinco pessoas nesta madrugada de segunda-feira (29), no Centro de Porto Alegre (RS). Testemunhas contaram que os disparos partiram de ocupantes dum carro que passou atirando contra quem estava na rua.

A Brigada Militar foi acionada e reforçou o policiamento na região, enquanto a Polícia Civil abriu investigação para identificar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso.