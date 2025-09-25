Bandidos invadem creche cheia e atiram; cachorrinha é baleada

Uma creche municipal foi invadida por criminosos em fuga durante uma operação da Polícia Militar na manhã dessa quarta-feira (24) no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Havia crianças na unidade, e uma das janelas foi atingida por um tiro. Em outro ponto da comunidade, uma cadelinha foi baleada.