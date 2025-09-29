29 de setembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
O 'AMIGÃO DA ESPN'

Jornalista Paulo Soares morre em SP, aos 63 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ESPN
Paulo Soares iniciou a carreira como narrador aos 15 anos, em Araras (SP), e passou por diversas rádios e emissoras de TV.
Paulo Soares iniciou a carreira como narrador aos 15 anos, em Araras (SP), e passou por diversas rádios e emissoras de TV.

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como Amigão da ESPN, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo, aos 63 anos. Ele estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês e faleceu em consequência de falência múltipla dos órgãos, após complicações de problemas na coluna.

Leia mais: Morre o jornalista Rui Xavier, que enfrentou Quércia; VÍDEO

Figura marcante da TV esportiva, Amigão fez história ao lado de Antero Greco na bancada do SportsCenter, da ESPN, programa que apresentaram juntos desde 2000. O colega e amigo faleceu em maio do ano passado, vítima de tumor no cérebro.

Paulo Soares iniciou a carreira como narrador aos 15 anos, em Araras (SP), e passou por diversas rádios e emissoras de TV, incluindo Globo, Bandeirantes, Record, SBT, Cultura e Gazeta, até se tornar uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo brasileiro.

O velório será realizado na tarde desta segunda-feira, no Funeral Home, na Bela Vista, região central de São Paulo. O jornalista deixa a companheira, Marlene.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários