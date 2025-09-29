Jornalista Paulo Soares morre em SP, aos 63 anos

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como Amigão da ESPN, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo, aos 63 anos. Ele estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês e faleceu em consequência de falência múltipla dos órgãos, após complicações de problemas na coluna.

Leia mais: Morre o jornalista Rui Xavier, que enfrentou Quércia; VÍDEO

Figura marcante da TV esportiva, Amigão fez história ao lado de Antero Greco na bancada do SportsCenter, da ESPN, programa que apresentaram juntos desde 2000. O colega e amigo faleceu em maio do ano passado, vítima de tumor no cérebro.