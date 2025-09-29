Jornalista Paulo Soares morre em SP, aos 63 anos

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como Amigão da ESPN, morreu nesta segunda-feira (29), em São Paulo, aos 63 anos. Ele estava internado há cinco meses no Hospital Sírio-Libanês e faleceu em consequência de falência múltipla dos órgãos, após complicações de problemas na coluna.
Figura marcante da TV esportiva, Amigão fez história ao lado de Antero Greco na bancada do SportsCenter, da ESPN, programa que apresentaram juntos desde 2000. O colega e amigo faleceu em maio do ano passado, vítima de tumor no cérebro.
Paulo Soares iniciou a carreira como narrador aos 15 anos, em Araras (SP), e passou por diversas rádios e emissoras de TV, incluindo Globo, Bandeirantes, Record, SBT, Cultura e Gazeta, até se tornar uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo brasileiro.
O velório será realizado na tarde desta segunda-feira, no Funeral Home, na Bela Vista, região central de São Paulo. O jornalista deixa a companheira, Marlene.
